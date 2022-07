POL-PDNR: Verkehrskontrollen im Bereich der Alteck

57537 Wissen, Höhenweg (ots) - Unbekannte Täter nahmen in der Zeit von Mi., 20.07.2022 bis Do., 21.07.2022, 13:30 Uhr, eine Christusfigur von dem dortigen Wegekreuz ab. Die Christusfigur konnte nicht aufgefunden werden sodass angenommen werden kann, dass die Figur entwendet wurde. In der Vergangenheit kam es in Wissen zu ähnlichen Vorfällen bei denen die Christusfigur an Wegekreuzen beschädigt wurden. Zeugenhinweise ...

