Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Wegen Ukraine-Konflikt: Polizeidirektion intensiviert Aufklärungsmaßnahmen

Osnabrück (ots)

Die Polizeidirektion Osnabrück hat ihre bestehenden Aufklärungsmaßnahmen in der gesamten Direktion, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, intensiviert und zudem ihre Einsatzkräfte nochmals sensibilisiert. "Wir haben im Blick, welche Personen oder Institutionen durch die aktuelle Situation in der Ukraine bei uns besonders gefährdet sein könnten und treffen entsprechende Maßnahmen", so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Die Streifentätigkeit insbesondere an sicherheitsrelevanten Objekten und Orten werde lageabhängig verstärkt, so Ellermann. "Auch die Entwicklung rund um das Versammlungsgeschehen beobachten wir sehr genau. Für den Bereich der Direktion liegen bislang keine Erkenntnisse in Bezug auf konkrete Gefährdungen vor", so Ellermann weiter.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell