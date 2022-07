Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betäubungsmittelfund bei einem Fahrradfahrer

Marienhausen (ots)

Am späten Sonntagabend kam es in der Hauptstraße in Marienhausen zu einem polizeilichen Einsatz. Während die Polizeibeamten Dokumente am Streifenwagen ausfüllten, passierte ein Fahrradfahrer mit einer leeren Bierflasche in der Hand auf einem unbeleuchteten Fahrrad den geparkten Streifenwagen. Dieser wurde daraufhin angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen niedrigen Wert. Da die im frühen Erwachsenenalter befindliche Person bereits im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität in Erscheinung getreten war, wurde seine Bauchtasche und sein mitgeführter Rucksack durchsucht. Hierbei sind Betäubungsmittel fest- und anschließend sichergestellt worden.

Gegen den jungen Mann ist daher aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein weiteres Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell