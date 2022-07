Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallfluchten

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Am Samstagabend ereignete sich im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Einkaufmarktes Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Der / die bisher unbekannte Unfallverursacher/-in beschädigte beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeugfront eines geparkten blauen PKW BMW.

Am frühen Sonntagabend befuhr die Geschädigte gegen 18:15 Uhr mit ihrem grauen PKW Toyota die Landesstraße 255 aus Richtung Niederbreitbach kommend in Fahrtrichtung Datzeroth. Ausgangs einer Linkskurve kam ihr ein PKW, eine dunkle Limousine, entgegen. Dieses Fahrzeug befand sich den Angaben der Geschädigten zufolge teilweise auf ihrer Fahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen. Hierbei prallte die Geschädigte mit ihrem PKW gegen den am rechten Fahrbahnrand angrenzenden Felsen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie abgewiesen und kollidierte mit der linksseitig neben der Fahrbahn gelegenen Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr nicht mehr fahrbereiter PKW wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt.

Der / die Unfallverursacher/-innen entfernten sich jeweils unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

