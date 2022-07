Betzdorf (ots) - Herdorf- Versuchter Einbruch in Wohnhaus Bewohner des Anwesens Hauptstr. 83 in der Ortslage Herdorf stellten am 23.07.22 gegen 21:00 Uhr an ihrer Haustür Einbruchspuren fest, nachdem sie tagsüber nicht zu Hause waren. Im Laufe des Tages versuchte vermutlich jemand, sich mit Gewalt Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang offenbar, weshalb der Täter von dem Vorhaben abließ. Die Polizei ...

mehr