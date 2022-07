Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf vom 24.07.22

Betzdorf (ots)

Herdorf- Versuchter Einbruch in Wohnhaus Bewohner des Anwesens Hauptstr. 83 in der Ortslage Herdorf stellten am 23.07.22 gegen 21:00 Uhr an ihrer Haustür Einbruchspuren fest, nachdem sie tagsüber nicht zu Hause waren. Im Laufe des Tages versuchte vermutlich jemand, sich mit Gewalt Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Dies misslang offenbar, weshalb der Täter von dem Vorhaben abließ. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 02741 9260.

Niederfischbach - Trunkenheit im Straßenverkehr Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 23.07.22, gegen 23:55 Uhr ein Lkw gemeldet, welcher in Schlangenlinien von Betzdorf über Kirchen und weiter in Richtung Niederfischbach geführt worden war. Von den entsandten Beamten der PI Betzdorf konnte das genannte Fahrzeug unmittelbar nach dem Ortseingang in Niederfischbach angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Es wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrzeugführer aus der VG Kirchen mit einem Wert von annähernd 2 Promille hinter dem Steuer saß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein eingezogen. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

Elkenroth - Verkehrsunfall Sachschaden

In der Nacht zum 24.07.22, kam es gegen kurz vor 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Elkenroth. Eine 36-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Mecklenburg-Vorpommern befuhr mit ihrem Pkw die Altbahnhofstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Altbahnhofstraße/Naurother Str. diese in Richtung Parkstraße zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 20-jährigen Pkw-Lenkerin aus der VG Bad Marienberg, die die Naurother Straße befuhr. Beide Pkw wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Betzdorf - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Durch Anwohner wird am 24.07.22, gegen 01:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Betzdorfer Eberhardystraße gemeldet. Ein Pkw sei ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Vorgarten eines Mehrfamilienhauses gekracht. Hier sei eine Gartenmauer beschädigt worden. Zeugen konnten noch beobachten, wie der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Unfall Fahrzeugteile eingesammelt und sich dann mit dem beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt habe. Das Fahrzeug konnte von den entsandten Beamten der PI Betzdorf nur wenige Minuten später in der Gäulenwaldstraße festgestellt werden. Der in der VG Betzdorf-Gebhardshain wohnhafte 46-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein eingezogen und eine Strafanzeige eingeleitet. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren 4-stelligen Bereich bewegen.

Daaden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 24.07.22, gegen 02:00 Uhr kam es auf der L285 zwischen den Ortslagen Daaden und Herdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem deutlich, alkoholisierten 22-jährigen Pkw-Führer aus der VG Betzdorf-Gebhardshain. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Das Fahrzeug kam hiernach erheblich beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige eingeleitet. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell