POL-PDNR: Eingeschlafener Beifahrer führt zu Verkehrsunfall

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein PKW in der Ortslage Linz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamte der Polizei Linz fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: ...

