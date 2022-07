Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zweimal Unfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am Samstag, 23.07.22, wurden der Polizei Straßenhaus zwei Unfallfluchten mitgeteilt.

Die Erste hat sich im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 14:45 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz in der Königsberger Straße ereignet. Die Geschädigte parkte ihren Pkw der Marke Audi vorschriftsmäßig in einer Parklücke neben dem bereits dort geparkten Pkw des Unfallflüchtigen ein und hielt sich ca. dreißig Minuten in dem Einkaufsgeschäft auf. In dieser Zeit parkte der Unfallverursacher seinen vermutlich schwarzen Pkw aus und touchierte hierbei den geparkten Audi an der rechten Fahrzeugseite.

Die Zweite Unfallflucht vom gestrigen Tage wurde bei der Polizei in Straßenhaus zu Protokoll gegeben. Die Geschädigte hatte gegen 13:00 Uhr ihren Pkw der Marke Audi in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des Möbelhaus Böhm geparkt abgestellt. Als sie nach einiger Zeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs fest. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers.

In beiden Fällen liegen aktuell keine Hinweise auf die Unfallverursacher vor.

Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell