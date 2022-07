Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr kam es am Bahnhof in Bad Hönningen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Durch unbekannte Täter wurde ein Einkaufswagen in das Gleisbett geworfen, welcher durch einen einfahrenden Güterzug erfasst wurde. Durch die Kollision entstand Sachschaden an der Lok des Güterzuges und der Einkaufswagen wurde komplett beschädigt. Der Bahnverkehr war bis zur Weiterfahrt des Zuges teilweise gesperrt.

Zeugenhinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Linz, unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

