POL-PDNR: Zeugen gesucht nach Unfallflucht im Strüder Karree

Bad Hönningen, Hauptstraße (ots) - Am Freitag, den 22.07.2022 kam es gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Bad Hönningen. Der Fahrer eines Omnibusses wollte aufgrund eines entgegenkommenden PKW möglichst weit rechts fahren. Dabei touchierte der Bus einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: 02644-943-0 ...

