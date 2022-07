Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Linienbus

Offhausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 10:30 Uhr auf der K 101 zwischen Dermbach und Offhausen zu einer Verkehrsunfallflucht wobei ein Linienbus beschädigt wurde. Ca. 400 Meter vor dem Ortseingang Offhausen, aus Richtung Dermbach kommend, überholte ein silber/grauer PKW einen vorausfahrenden Linienbus ohne auf ein entgegenkommendes silber/graues Fahrzeug zu achten. Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern, scherte der Überholer so dicht vor dem Bus ein, dass er mit dessen Front kollidierte. Anschließend entfernte sich dieser unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang, dass sich der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges als Zeuge bei der Polizei unter der Rufnummer 02741/926-0 meldet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell