Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in der Georgenstraße

Eisenach (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Georgenstraße in Eisenach, im Bereich zwischen der Katharinenstraße sowie der Alexanderstraße, eine Schaufensterscheibe beschädigt. Sachdienliche Hinweise, zum in Rede stehenden Sachverhalt, nimmt die Polizeiinspektion Eisenach sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.(sk)

