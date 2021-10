Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wasserdampf löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Eisenach (ots)

In den Morgenstunden des Samstages meldet die Rettungsleitstelle des Wartburgkreises der Polizeiinspektion Eisenach einen ausgelösten Brandmelder in einem "Betreuten Wohnen" in Eisenach. Umgehend kamen Feuerwehr- sowie Polizeikräfte zum Einsatz, um vor Ort festzustellen, dass die Auslösung durch den Wasserdampf eines Wasserkochers erfolgte. Zu keiner Zeit waren Personen gefährdet.(sk)

