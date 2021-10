Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 15. zum 16.10.2021 kam es in Eisenach zu einer Straftat zum Nachteil einer jungen Frau. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Gotha Zeugen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen liefen am späten Abend des 15.10.2021 zwei Personen gemeinsam die Kassler Straße entlang. Im Bereich der Hörselbrücke kam ihnen aus Richtung Stedtfelder Straße in Richtung Innenstadt laufend eine Gruppe von drei Personen entgegen. Sie liefen offenbar hintereinander. Eine der Personen soll dabei laut umhergerufen haben, eine Zweite hatte eine Kapuze tief in das Gesicht gezogen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den beiden Personen, die sich zur genannten Zeit im Bereich der Hörselbrücke aufhielten. Darüber hinaus werden Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der beschrieben Personengruppe machten gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0241736/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell