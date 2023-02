POL-PPTR: Vermisste 15- jährige Triererin ist wieder da

Longkamp, B50n (ots) - Am Samstag, den 11.02.2023, gingen gegen 02:05 Uhr Meldungen über einen schweren Verkehrsunfall auf der B50n mit mehreren verletzten Personen ein. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 45-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die B50n aus Richtung Wittlich kommend in Richtung Morbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der ...

mehr