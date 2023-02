Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. Februar 2023 wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der L859 in Butjadingen leicht verletzt.

Gegen 14:55 Uhr befuhr der 35-Jährige aus Butjadingen mit einem VW die L859 in Richtung Eckwarden. Im Ortsteil Iffens kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen.

Durch die Kollision mit der Böschung wurde der 35-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am VW entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste für die Bergung verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell