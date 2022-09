Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle

Einen niederen vierstelligen Betrag erbeutete ein bislang Unbekannter in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.15 Uhr. Der Unbekannt hatte sich kurz vor den Überfall mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und neongelben Handschuhen angezogen. In der Spielhalle bedrohte der Maskierte hinter dem Tresen eine 28jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Diese händigte ihm die in der Kasse befindlichen Geldscheine aus. Seine Beute verstaute der Mann in einem Stoffbeutel und flüchtete aus dem Casino. Der Räuber wird als junger Mann beschrieben, der akzentfrei Deutsch spricht. Er war mit einer schwarzen Jako-Trainingsjacke mit blau-weißen Streifen am Oberkörper und Oberarm und einer beigen Cargohose bekleidet. Nach dem Täter wurde mit mehreren Streifen gefahndet. Bislang konnte er noch nicht festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Göppingen unter 07161 632200 entgegen.

