Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall in Haßlinghausen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel kurz vor 15.00 Uhr zur Gevelsberger Straße gerufen. Kurz hinter der Autobahnüberführung war es zu einem Verkehrsunfall mit 2 PKWs und 2 LKWs. Bei diesem Unfall wurden 2 Personen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Fahrzeuge wurden gegen Wegrollen gesichert. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut. Während des Einsatzes war die Gevelsberger Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 16.00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell