Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Drei Verletzte und nach Unfall auf der B30

Eine Toyotafahrerin ist am Freitagmittag falsch abgebogen.

Ulm (ots)

Die 49jährige befuhr gegen 12.30 Uhr die B30 von Bad Waldsee kommend in Richtung Oberessendorf. Auf Höhe einer Parkbucht bog sie in verbotener Weise nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Porsche Cayenne. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Toyota von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Baum. Der Porsche drehte sich in Folge des Zusammenstoßes um die eigene Achse auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer weiteren Kollision mit einem ebenfalls aus Richtung Bad Waldsee kommenden Mercedes Lieferwagen. Der fuhr dem Porsche ins Heck und drehte den Geländewagen nochmals um die eigene Achse. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 49jährige Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Ein Notarzt kümmerte sich währenddessen um die Frau. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der 62jährige Porschefahrer und der 23jährige Mercedesfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von mindestens 50.000 EU. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B30 in beide Richtungen über mehr als zwei Stunden gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eigerichtet. Der Verkehrsunfall wurde von der Verkehrspolizei Laupheim aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1845032)

