Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

Mini-Fahrer gesucht

Goch-Kessel (ots)

Im Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (26. Februar 2023) in der Zeit zwischen 09:00 und 10:0 Uhr einen Opel Adam beschädigt, der auf einem Parkstreifen an der Kranenburger Straße in Höhe Hausnummer 78 abgestellt war. Offenbar touchierte der Unfallverursacher den linken Außenspiegel des Opel und beschädigte diesen. Danach fuhr er jedoch weiter. Allerdings riss bei dem Unfall auch die Verkleidung des rechten Außenspiegels vom anderen Fahrzeug ab und blieb vor Ort liegen: Demnach handelte es sich um einen BMW Mini, wahrscheinlich ein Countryman. Das Fahrzeugteil ist bordeaux-rot.

Gegen 09:30 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall von der Straße kommend. Weitere Zeugen oder die Person am Steuer des Minis werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell