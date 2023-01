Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer im Regionalexpress löst Polizeieinsatz aus

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 30. Januar 2023 wurde die Bundespolizei gegen 05:30 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über einen herrenlosen Koffer in einem Regionalexpress informiert. Der Zug war auf der Strecke Halle/Saale - Uelzen eingesetzt und fuhr gegen 5:49 Uhr auf Bahnsteig eins des Magdeburger Hauptbahnhofes ein. Unverzüglich begab sich eine Streife zum Ereignisort. Der schwarze Stoffkoffer befand sich unter der Gepäckablage. Da mehrere Ausrufe sowie die Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld erfolglos blieben, wurde der Zug geräumt und auf dem Gleis 20 abgestellt. Zeitgleich wurde ein Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei angefordert. Nachdem der vierbeinige Kollege "Yukon" kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten bei der Absuche des Gepäckstückes zeigte, wurde dieses als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Sachen und Kleidungsstücke, jedoch keinerlei Hinweise zur Feststellung des Be-sitzers. Der Stoffkoffer wurde daher dem Fundbüro am Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sach-verhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell