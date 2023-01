Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 6 Monate und 61 Tage Haft für zweimaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Görlitz erließ am 19. Januar dieses Jahres gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle gegen einen 31-jährigen Mann. Nur neun Tage später klickten die Handschellen: Am Samstag, den 28.01.2023 kontrollierte die Bundespolizei gegen 16:00 Uhr die gesuchte Person am Hauptbahnhof in der Lutherstadt Wittenberg. Die routinemäßige Überprü-fung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab die bei-den besagten Haftbefehle. Demnach verurteilten die Amtsgerichte Gör-litz und Zittau den Deutschen in den Jahren 2019 und 2022 zu jeweils sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Davon hat der Gesuchte im ersten Fall noch 61 Tage und im zweiten Fall die vollen sechs Monate abzusitzen. Die Haftbefehle ergingen, da sich der Mann unbekannten Ortes aufhielt. Die Bundesbeamten eröffneten ihm die Haftbefehle, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle am Hauptbahnhof Dessau. Dort gewährten sie dem Festgenommen ein Telefonat mit seiner Freundin und seinem Anwalt, was jedoch nichts daran änderte, dass er durch die Einsatzkräfte anschließend in eine Justiz-vollzugsanstalt gebracht wurde. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber schriftlich informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell