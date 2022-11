Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegkontrollen in Vincentiusstraße, Otto-Mayer-Straße und an Zeppelinschule sowie mobile Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am 15.11.2022 überwachten Polizeibeamte ab 07:15 Uhr den Schulweg in der Vincentiusstraße und legten hierbei ein besonderes Augenmerk auf überholende Fahrzeugführer. In mehreren Fällen setzten PKW zum Überholen an, erblickten die Beamten und unterließen den Überholversuch. Ordnungswidriges Verhalten in Form des Überholens mit einer Unterschreitung des vorgeschriebenen Seitenabstands von 1,5 Metern verhinderten die Beamten daher durch ihre Präsenz. Anschließend überwachten die Beamten den Schulwegverkehr in der Otto-Mayer-Straße. Sie ahndeten dabei zwei Verstöße gegen das beschilderte Einfahrtsverbot in die Straße (Z.267 StVO), einen Verstoß gegen die Gurtpflicht sowie einen Parkverstoß. Hierbei parkte ein PKW im Halteverbot und auf dem Gehweg. Schließlich setzten die Beamten ihre Muskelkraft ein und schoben ein liegengebliebenes Kraftfahrzeug von der Straße.

An der Zeppelinschule in der Neufferstraße führte ab 7:30 Uhr eine weitere Polizeistreife Schulwegkontrollen durch, sorgte durch die Präsenz für eine temporäre Verkehrsberuhigung und ahndete hierbei einen Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr ahndeten Polizeibeamte bei mobilen Kontrollen im Stadtgebiet Speyer weitere drei Verstöße gegen die Gurtpflicht, einen Fall von mangelnder Ladungssicherung und stellten vier Mängelberichte wegen fehlender Warnwesten, Verbandskästen oder nicht mitgeführter Dokumente aus.

