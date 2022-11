Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Unfall mit hohem Sachschaden geflüchtet, Beschuldigter ermittelt

Speyer (ots)

In der Nacht vom 13.11. auf den 14.11.2022 touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Landauer Straße in Speyer längs zur Fahrbahn geparkten Kleinbus, beschädigte diesen hierdurch erheblich und flüchtete zunächst unerkannt. Der Schaden am Kleinbus wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher verlor beim Zusammenstoß eigene Fahrzeugteile.

Bereits am 15.11.2022 konnte aufgrund von Zeugenhinweisen ein 48-jähriger Beschuldigter aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ermittelt werden. Polizeibeamte dokumentierten Beschädigungen an seinem Fahrzeug und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell