Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin wird Opfer eines Taschendiebstahls - Achten Sie auf Ihre Wertsachen in Bus und Bahn!

Neuss (ots)

Am Dienstag (7.06.), gegen 15:30 Uhr, wurde an der Haltestelle Niedertor an der Promenadenstraße eine 88-Jährige Opfer von Taschendieben. Die Seniorin beabsichtigte, in die Buslinie 841 in Richtung Handweiser einzusteigen. Eine Unbekannte bat der lebensälteren Dame beim Einstieg ihre Hilfe an. Kurz danach fiel der Seniorin auf, dass ihre Brieftasche fehlte.

Sie beschreibt die hilfsbereite Diebin wie folgt: etwa 175 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren zu einem Zopf gebunden. Zusätzlich soll sie in Begleitung einer Jugendlichen gewesen sein.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

