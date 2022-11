Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Firmen, ein Versuch

Limburgerhof (ots)

In der Zeit vom vergangenen Freitag bis vergangenen Montag hebelten unbekannte Täter zwei Lagerhallen in der Mutterstadter Straße auf. Aus einem dort ansässigen Metallbetrieb wurde unter anderem ein Fass mit Messing, Werkzeug sowie andere Gegenstände im Wert von knapp 3.500 Euro entwendet. Aus einem anderen Betrieb, einer Abbruchfirma, wurde Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe steht hier noch nicht fest. Auf dem Gelände einer Gartenbaufirma wurden zudem eine Halle sowie ein Baucontainer aufgehebelt. Hieraus wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell