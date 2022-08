Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220817 - 0925 Frankfurt-Niederrad: Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 16. August 2022, kam es in der Triftstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und eine Straßenbahn miteinander kollidierten. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich ein 21-jähriger Autofahrer und ein 53-jähriger Fahrgast.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi A3 die Triftstraße von der Rennbahnstraße kommend in Fahrtrichtung Goldsteinstraße. Zu diesem Zeitpunkt war eine Straßenbahn der Linie 12 in gleicher Richtung unterwegs und befuhr die parallel zur Straße verlaufenden Schienen.

Nach derzeitigen Ermittlungen soll dann der 21-Jährige an der Kreuzung Triftstraße / Goldsteinstraße verbotswidrig nach links abgebogen sein und mit seinem Pkw die Straßenbahnschienen gekreuzt haben. Der 39-jährige Straßenbahnfahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es zwischen dem Pkw und der Straßenbahn zu einer Kollision, in deren Verlauf der touchierte Audi mehrere Meter über die Schienen schleuderte. Der 21-jährige Autofahrer wurde in dem Pkw eingeklemmt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten der junge Mann befreien, wobei sie das Fahrzeugdach aufschnitten.

Der junge Audi-Fahrer kam aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 53-jährige Frau, die sich zur Unfallzeit als Fahrgast in der Straßenbahn befand und in dieser stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu. Sie konnte nach einer medizinischen Erstversorgung noch vor Ort entlassen werden. Neben dem Pkw und der Straßenbahn wurde bei dem Verkehrsunfall auch ein Stromkasten beschädigt.

An der Unfallstelle kam es aufgrund von Absperr- und Rettungsmaßnahmen bis circa. 14:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr.

