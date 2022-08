Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220816 - 0923 Frankfurt-Westend: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am Dienstagmittag (16. August 2022) kam es in einem Supermarkt auf der Eschersheimer Landstraße zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem zwei unbekannte Männer mehrere alkoholische Getränke entwendeten.

Gegen 14:30 Uhr bemerkte der 68-Jährige Ladendetektiv zwei Verdächtige, die eine Vielzahl an Spirituosen in einen Karton einpackten und den Markt verlassen wollten. Im Bereich des Ein-/Ausgangs, stellte der 68-Jährige die beiden Männer zur Rede. Dabei stieß ihn einer der Beschuldigten weg und beide flüchteten fußläufig samt den Getränken in Richtung Westen. Der Ladendetektiv blieb unverletzt. Die Diebe können wie folgt beschrieben werden.

1. Täter: Habe eine schlanke Erscheinung, kurze dunkle Haare und eine Tätowierung am linken Arm. Er trug ein rotes T-Shirt mit dem Schriftzug "Nike", eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. 2. Täter: Habe ebenfalls eine schlanke Statur, war mit einem gelben T-Shirt mit der Aufschrift "Core", einer hellen Hose mit Tarnmuster (Camouflage) und dunklen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 11200 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

