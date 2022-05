Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrolle "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr"

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwoch, 11.05.2022, unterstützten die Beamt*innen der Markloher Polizeistation die landesweite Verkehrssicherheitskampagne der Polizei Niedersachsen "Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr" mit entsprechenden Fahrzeugkontrollen. Hier lag der gesteigerte Fokus auf die Feststellung und Ahndung von etwaigen Alkohol-/ und Drogenbeeinflussungen bei Fahrzeugführer*innen im Straßenverkehr. Bei den umfangreichen Kontrollen konnten im Bereich der Samtgemeinde Weser-Aue für diesen Tag diesbezüglich keine Feststellungen getroffen werden, jedoch wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten wie z. b. Handyverstöße sowie das Nichtanlegen des jeweiligen Sicherheitsgurtes in zweistelliger Anzahl geahndet. Die Polizeibeamt*innen werden diese Kontrollmaßnahmen in unregelmäßigen Abständen wiederholen, so Polizeioberkommissar Thomas Oppermann von der Markloher Polizeistation.

