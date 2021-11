Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sprayer entkommen

Weimar (ots)

In der vergangenen Nacht kam es rund um die Rudolf-Breitscheid-Straße zu mehreren Schmiererein an Fassaden und Türen. Mit Sprühfarbe und Lackstift brachte ein unbekannter Täter die teils 6m x 1,7m großen Schriftzüge an und verursachte so einen Schaden in vierstelliger Höhe. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Sprayer unerkannt flüchten. Hinweise zu den Sachbeschädigungen, welche gegen 02:30 Uhr stattfanden, nimmt die PI Weimar entgegen (Tel. 03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

