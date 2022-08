Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220816-0921 Frankfurt - Oberrad: Schnelle Täterfestnahme nach Einbruch in Keller

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag, den 15. August 2022, konnte die Polizei gegen 15:30 Uhr zwei Täter festnehmen, nachdem diese zuvor in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen waren. Ein erst 14-jähriger und ein 36-jähriger Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Offenbacher Landstraße. Dort entwendeten sie einen E-Scooter. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte und die Täter zur Rede stellte. Die Beiden traten daraufhin die Flucht an und ließen ihre Beute zurück. Die schnell eingetroffene Polizeistreife konnte die Täter auf Grund der guten Personenbeschreibung in Tatortnähe ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

