Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220816 - 0920 Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 15. August 2022, gegen 23.00 Uhr, wurden zwei zunächst unbekannte Männer dabei beobachtet, wie sie am Opernplatz die Glastüren eines Lokales gewaltsam aufschoben und sich anschließend an den Kühlschränken zu schaffen machten. Die Zeugen verständigten die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen, 34 und 55 Jahre alt, festnehmen konnte. Diese hatten sich bereits sechs Flaschen Champagner im Wert von rund 400 EUR zurechtgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell