Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220815 - 0917 Frankfurt-Bornheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(lo) Am Montag (15. August 2022) gegen 07:25 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Meldung über eine verwirrte Person, welche sich hilfesuchend und im Besitz eines Messers auf der Wittelsbacherallee befände. Die Polizeistreife traf an der Wittelsbacherallee Ecke Maximilianstraße auf einen 44-Jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Ein Messer konnte bei ihm nicht gefunden werden. Jedoch stellte die Streife bei ihm einen etwas größeren Gegenstand im vorderen Hosenbund fest. Beim Fixieren, Durchsuchen und Anheben des T-Shirts des Mannes guckte aus dem Hosenbund ein schwarzer Pistolengriff heraus. Der 44-Jährige versuchte sich mit Verschränken der Arme und dem Greifen an seinen Hosenbund der Festnahme zu widersetzen. Mittels körperlichen Zwang wurde das erfolgreiche Greifen an den Gegenstand durch die Polizei unterbunden und der Beschuldigte festgenommen.

Die "Waffe" im Hosenbund stellte sich als eine Pfefferspraypistole heraus. Des Weiteren stellte die Polizei eine Kartusche für die Pistole, ein Einhandmesser und zwei hochwertiges Smartphone sicher. Beide Polizisten verletzten sich bei der Festnahme. Einer der beiden war nicht weiter dienstfähig. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell