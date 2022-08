Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220815 - 0915 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Erneut wurde abgebrochene Bierflasche benutzt

fue) Ein 21-jähriger Mann befand sich am Sonntag, den 14. August 2002, gegen 08.30 Uhr, in Begleitung eines Bekannten im Eingangsbereich eines Clubs in der Moselstraße. Der junge Mann bemerkte, wie ihm jemand an die Gesäßtasche fasste und drehte sich daraufhin um. Von dem bislang unbekannt gebliebenen Täter wurde er daraufhin mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert. Danach flüchtete der Angreifer. Zwar verfolgte er den Unbekannten noch ein Stück, verlor ihn aber schon bald aus den Augen.

Durch die Attacke mit der Bierflasche wurde der 21-Jährige am Hals verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Täterbeschreibung:

Auffällig kleine Statur, dunkler Hauttyp, oberkörperfrei, Halskette, schwarze Haare.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich bei ihr unter der Telefonnummer 069-75551199 zu melden.

