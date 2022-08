POL-F: 220815 - 0914 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mit abgebrochener Bierflasche zugeschlagen

Frankfurt (ots) - (fue) Wie den Medien bereits bekannt, wurde seit dem 9. August 2022 der 12-jährige Dylan Jeremy Hoch vermisst. In der Zwischenzeit konnte er wohlbehalten in Hanau angetroffen werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main ...

mehr