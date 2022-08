Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220815 - 0919 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme und anschließender Drogenfund im Spielautomaten

Frankfurt (ots)

(lo) Am Montagabend (16.08.2022) kam es zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers in der Elbestraße. Im Rahmen einer Personenkontrolle der Polizei in einem Spielcasino sollte der 54-Jährige Mann durchsucht werden. Er entzog sich dieser zunächst, indem die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die eingesetzten Beamten den Beschuldigten fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen konnte zwischen Jeanshose und Unterhose ungefähr 5 Gramm Kokain aufgefunden werden. In den Hosentaschen befanden sich ca. 595 Euro Bargeld. Des Weiteren stellten die Polizisten im Innenraum des vom 54-Jährigen genutzten Spielautomaten weitere Betäubungsmittel (ca. 1 Gramm Kokain, ca. 1,65 Gramm Heroin, ca. 0,14 Gramm Crack) sicher. Der Beschuldigte wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

