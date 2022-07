Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall gebaut und abgehauen

Gronau (ots)

In Gronau an der Gildehauser Straße sowie am Möllenweg verursachten Unbekannte bei Verkehrsunfällen Sachschäden an geparkten Wagen und entfernten sich, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Am Dienstag, 19.07.2022, zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein grauer Ford Fiesta in unmittelbarer Nähe zum Antonius Krankenhaus am Möllenweg angefahren. Bereits am Montag, 18.07.2022, zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr geschah gleiches an der Gildehauser Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes: Ein schwarzer Opel Insignia weist nun Kratzer und Dellen auf. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

