Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heiße Kohle entfacht Brand

Gronau (ots)

Mutmaßlich noch nicht gänzlich erkaltete Holzkohle hat in Gronau zunächst einen hölzernen Blumenkübel und schließlich eine Hausfassade in Brand gesetzt. Löschversuche des Bewohners schlugen fehl, sodass die Feuerwehr anrückte. Zu dem Geschehen in einer Dachgeschosswohnung am Heerweg kam es am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 05.30 Uhr. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Die Brandexperten der Kriminalinspektion 1 in Borken haben die Ermittlungen aufgenommen. (db)

