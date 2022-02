Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit Beil bedroht Hannover Hauptbahnhof am 16.02.2022 gegen 20:45 Uhr und 17.02.2022

Hannover (ots)

Nachdem sich am gestrigen Abend 2 irakische, 2 deutsche, 1 syrischer und ein wohnsitzloser italienischer Landsmann uneins waren, zückte der 22- jährige Italiener kurzerhand ein Beil aus seiner Reisetasche. Er gestikulierte, bedrohte und beleidigte die Jugendlichen, so dass diese Reißaus nahmen. Aufmerksame Bürger verständigten die Bundespolizei. Die überwältigte den aggressiven Italiener aus Russland und nahm ihn vorläufig fest. Nach etwa einer Stunde konnte der betrunkene Mann die Dienststelle wieder verlassen. Das Beil bekam er natürlich nicht zurück. Im Verlauf der Nacht kam es erneut zu einem Vorfall mit dem Italiener: Wieder im Hauptbahnhof bespuckte er Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und versuchte einen der Beiden in den Oberschenkel zu beißen. Polizeibeamte nahmen den Beschuldigten fest und übergaben ihn an die Bundespolizei. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen war darüber hinaus noch ein versuchter Fußtritt in Richtung des Mitarbeiters zu sehen. Aus diesem Grund ist heute ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt worden. Hier wird der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt, der unter bestimmten Voraussetzungen sofort eine Geld- oder Haftstrafe verhängen kann. In diesem Fall waren es 400,- Euro Geldstrafe.

