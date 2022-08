Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220816 - 0922 Frankfurt - Nied: 31-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. August 2022) haben Beamte des 16. Polizeireviers einen mutmaßlichen Werkzeugdieb in Nied festgenommen.

Der 31-jährige Tatverdächtige fiel zunächst Passanten auf, als dieser im Nieder Kirchweg diverses Werkzeug an eine bestimmte Stelle brachte. Die Passanten hielten den verdächtigen Mann fest und alarmierten die Polizei. Eine Streife des 16. Reviers nahm ihn fest und verbrachte ihn auf eine Dienststelle. Der 31-Jährige steht im Verdacht, einen Baustellencontainer auf einer nahgelegenen Baustelle aufgebrochen und aus diesem Werkzeuge entwendet zu haben; unter anderem eine Kreissäge, mehrere Winkelschleifer, Hämmer, Zangen sowie Baustellenkleidung. Der wohnsitzlose Mann soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

