POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht - Auffahrunfall

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (04.05.), gegen 17 Uhr, bis Donnerstag (05.05.), gegen 15:30 Uhr, stellte ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen VW Golf in der Banater Straße in Höhe der Hausnummern 8 bis 10 ab. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken am hinteren rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Donnerstag (05.05.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw mit Spezialaufbau aus dem Landkreis Minden-Lübbecke und ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra in dieser Reihenfolge die B27/ Hersfelder Straße in Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. An der dortigen Lichtzeichenanlage musste der Fahrer des Lkw verkehrsbedingt abbremsen, da die Ampel auf "rot" wechselte. Dies bemerkte der Pkw-Fahrer aus Bebra vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 10.300 Euro.

