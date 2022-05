POL-OH: Aktionstag des hessischen Fernfahrerstammtisches - Infostände und Großkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs

Fulda (ots) - Am Donnerstag, 05.05.2022, wurden Hausbewohner um 15.45 Uhr in der Vogelsbergstraße in Höckersdorf auf die Brandentstehung in einer an ihr Haus angrenzenden Scheune aufmerksam. Die drei Erwachsenen konnten ihr Haus unverletzt verlassen. Die Scheune stand kurz darauf in Vollbrand und brannte in kürzester Zeit nieder. Das Feuer griff auf das baulich direkt anschließende Wohnhaus des ehemaligen ...

mehr