POL-OH: Farbschmierereien - Dieseldiebstahl - Blitzer beschädigt - Versuchter Einbruch - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Getränkemarkt

Farbschmierereien

Dipperz. In der Nacht auf Donnerstag (05.05.) beschmierten unbekannte Täter den Bereich des Einganges eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Gewerbepark" mit Farbe. Die Täter sprühten mit einer Bodenmarkierungsfarbdose von einer benachbarten Baustelle zwei Schriftzüge mit politisch motiviertem Hintergrund sowie ein Hakenkreuz auf den Boden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Petersberg. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (05.05.) mehrere hundert Liter Diesel von einer Brückenbaustelle an der A 7 im Bereich von Götzenhof. Die Täter brachen einen Radlader auf und stahlen Treibstoff im Wert von circa 2.000 Euro aus einem Tankfass. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Blitzer beschädigt

Fulda. Am Mittwochmorgen (04.05.) wurde festgestellt, dass in den Tagen zuvor die Geschwindigkeitsmessanlage in der Leipziger Straße von unbekannten Tätern beschädigt worden war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Fulda. Ein Wohnhaus in der Straße "Am Heiligenfeld" im Stadtteil Neuenberg wurde am Mittwochabend (04.05.) zum Ziel eines unbekannten Einbrechers. Ein Bewohner wurde auf den Versuch des Täters in das Gebäude zu gelangen aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete der unbekannte Einbrecher. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: 180 cm groß, kräftige Statur, dunkel bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Dietershaner Straße im Stadtteil Dietershan brachen Unbekannte am Donnerstagabend (05.05.), zwischen 17 und 20 Uhr, in ein Vereinsheim ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe auf der Rückseite des Hauses, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Erfolg. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Getränkemarkt

Fulda. In der Nacht auf Freitag (06.05.), gegen 1.15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Leipziger Straße ein. Die Täter zerstörten eine Glasschiebetür, um in den Markt zu gelangen. Dort stahlen sie Zigaretten, Spirituosen sowie Bargeld noch unbekannten Werts und verursachten 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

