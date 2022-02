Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Exhibitionist wehrt sich gegen Polizei

Sondershausen (ots)

Polizisten beabsichtigten am Donnerstagnachmittag von einem 22-jährigen Mann die Personalien festzustellen, nachdem dieser in einem Einkaufszentrum in der Lohstraße sich sexuell an seinem Geschlechtsteil befriedigt haben soll. Zeugen hatten den Mann beobachtet und die Polizei verständigt. Doch anstatt seinen Namen zu nennen fuchtelte er vor den Augen der Polizisten mit einem Messer herum. Da er der Aufforderung zum Ablegen des Messers nicht nachkam, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Noch auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte er sich massiv, trat mehrfach gegen das Polizeiauto. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Exhibitionistischer Handlungen, sondern auch wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

