Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Garage

Artern (ots)

Am Mittwochabend brannte Müll in einer leerstehenden Garage in einem Garagenkomplex in der Bahnhofstraße. Gegen 21.20 Uhr rückte die Feuerwehr aus und hatte wenig später die Flammen gelöscht. Der entstandene Schaden ist gering, da die Garage baufällig ist. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Offensichtlich wurde der Müll angezündet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell