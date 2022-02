Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtige Wurststücke gefunden

Leinefelde (ots)

Ein Zeuge informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei in Leinefelde über vermeintliche Tierköder. Am Warteberg unweit der der Heiligenstädter Straße entdeckte er die Wurststücke. Die Polizisten stellten die Stücke sicher. Nun muss geprüft werden, ob diese tatsächlich vergiftet waren.

