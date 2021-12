PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht in Beselich +++ Raser und Poser auf Parkplatz +++ Mülleimer brennen

Limburg (ots)

Unfallflucht in Beselich-Obertiefenbach

65614 Beselich, Hans-Harald-Grebe-Straße / Auf dem Gaul Freitag, 03.12.2021, zwischen 05.00 Uhr und 18.00 Uhr

Ein abgestellter Opel Vivaro wurde am gestrigen Freitag, zwischen 05.00 Uhr und 18.00 Uhr, in der Hans-Harald-Grebe-Straße / Auf dem Gaul, in Obertiefenbach beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Opel wird mit ca. 3.500 Euro beziffert. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg, unter 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

Raser und Poser auf Parkplatz am Einkaufszentrum 65549 Limburg, Westerwaldstraße Freitag, 03.12.2021, 22.50 Uhr

Am gestrigen Freitagabend fielen einer Polizeistreife mehrere PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf. Einer davon ließ den Motor aufheulen, die Räder durchdrehen und es kam zu diversen Knallgeräuschen der Auspuffanlage. Dies stellte unter anderem eine erhebliche Lärmbeeinträchtigung dar. Das betreffende Fahrzeug und die Insassen wurden kontrolliert und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Mülleimer in Flammen

65520 Bad Camberg, Bahnhofstraße, Unterführung Samstag, 04.12.2021, 07.30 Uhr

In einer Unterführung zum Bad Camberger Bahnhof brannten am heutigen Samstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, zwei Mülleimer. Durch die Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

