Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Autoteilen - 50.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Einbeck, Hannoversche Straße

Samstag, 03.07.21, 19:00 Uhr bis Sonntag, 04.07.21, 13:00 Uhr

EINBECK (da) - Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Sonntag (04.07.21) bei mehreren Neufahrzeugen eines Autohauses in der Hannoverschen Straße die gesamten Frontverkleidungen entwendet. Aufgrund des Tathergangs ist davon auszugehen, dass die Täter sehr professionell agierten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mind. 50.000EUR. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelte und ein entsprechend großes Fahrzeug (ggf. Transporter oder Sprinter) für den Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell