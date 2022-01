Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Trotz Unfall geflüchtet

Am Sonntag und Montag kümmerten sich die Verursacher in Heidenheim nicht um die Schäden von Anderen.

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 12 Uhr, fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Toyota auf der zweispurigen Clichystraße in Richtung Innenstadt. Nach der Kreuzung zur Heckentalstraße kam eine Autofahrerin, die neben ihr unterwegs war, so nahe, dass sich beide Fahrzeuge berührten. Dadurch entstand am Toyota Sachschaden, den die Polizei auf etwa 2.000 Euro schätzt. Die Unfallverursacherin, die ein helles Auto fuhr, soll etwa 70-Jahre alt sein und graue Haare haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unbekannte davon, so ein Zeuge. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07321/322430 zu melden.

Am Montag soll gegen 10.30 Uhr ein Unbekannter von der Unfallstelle geflüchtet sein. Zuvor fuhr er wohl in der Mergelstetter Zoeppritzstraße gegen das Heck eines geparkten VW. Den Sachschaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 0010670 0014670

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell