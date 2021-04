Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Ermittler machen Räuber dingfest.

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4880150) berichtet, raubte ein Mann in der vergangenen Woche einem Jugendlichen eine Jacke. Die Polizei hatte umfangreich ermittelt und viele Zeugen vernommen. Ein 22-Jähriger wird nun verdächtigt, die Tat begangen zu haben. Auch das Diebesgut stellte die Polizei bei ihm sicher. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch der Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl gegen ihn. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt, ob er für weitere Straftaten in Frage kommt.

